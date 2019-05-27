Сумской «Дорремстрой» на грани остановки

Он рассказал о работах, которые предприятие сделало на прошлой неделе – выполняли средний ремонт по ул. Ильинская от ул. Набережная р. Стрелка до ул. Рабочей, на ул. Владимирской, продолжают работы по ул. Героев Крут. Также поднимали люки на Ильиснкой и Героев крут, делали текущий ремонт по проезду по ул. Харьковской и пр. Лушпы. Продолжали ремонт по ул. 20 лет Победы от моста до ул. Криничной. С сегодняшнего дня начнут ремонт ул. Августовской. Также занимались разметкой пешеходных переходов.
- Есть, кроме положительных моментов, и отрицательные, - продолжил он. – На сегодняшний день мы уже полностью использовали средства за июнь месяц. Если посчитать те объемы, которые положены по Ильинской и владимирской плюс то, что мы положим по Героев Крут, это миллионов под 20. То есть предприятие уже на грани остановки, так как оборотных средств недостаточно, чтобы покупать материалы. Поэтому прошу помощи в передвижении кредитов и сдвинуть их на летние месяцы, а не так, как у нас записано, согласно графика, на октябрь – декабрь.
Директор горфиндепартамента Светлана Липовая посетовала на недобор в бюджете за счет ПДФО и посоветовала перераспределить средства у распорядителя средств – департамента инфраструктуры.
Мэр Сум Александр Лысенко снова вспомнил о переводе областных предприятий из Сум в районы, назвав это местным сепаратизмом и высказал надежду, что пройдет проверка деятельности областных властей.
Сегодня, 7 июня, жители села Качановка Ахтырского района перекрывали дорогу Ахтырка-Зеньков (Полтавская обл.)....
Так будет еще три вечера, если городские власти не одумаются…...
Изменения в работе коммунального транспорта связаны с проведением ремонтных работ по восстановлению покрытия на отдельных участках дорог в Сумах....
Проезжую часть улицы Ильинской на ночь будут закрывать для транспорта....
Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении директора частного предприятия, который присвоил почти 900 тыс....