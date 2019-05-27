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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5636

Сумской «Дорремстрой» на грани остановки

Об этом сообщил сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии директор КП «Дороремстрой» Александр Вегера.

Он рассказал о работах, которые предприятие сделало на прошлой неделе – выполняли средний ремонт по ул. Ильинская от ул. Набережная р. Стрелка до ул. Рабочей, на ул. Владимирской, продолжают работы по ул. Героев Крут. Также поднимали люки на Ильиснкой и Героев крут, делали текущий ремонт по проезду по ул. Харьковской и пр. Лушпы. Продолжали ремонт по ул. 20 лет Победы от моста до ул. Криничной. С сегодняшнего дня начнут ремонт ул. Августовской. Также занимались разметкой пешеходных переходов.

- Есть, кроме положительных моментов, и отрицательные, - продолжил он. – На сегодняшний день мы уже полностью использовали средства за июнь месяц. Если посчитать те объемы, которые положены по Ильинской и владимирской плюс то, что мы положим по Героев Крут, это миллионов под 20. То есть предприятие уже на грани остановки, так как оборотных средств недостаточно, чтобы покупать материалы. Поэтому прошу помощи в передвижении кредитов и сдвинуть их на летние месяцы, а не так, как у нас записано, согласно графика, на октябрь – декабрь.

Директор горфиндепартамента Светлана Липовая посетовала на недобор в бюджете за счет ПДФО и посоветовала перераспределить средства у распорядителя средств – департамента инфраструктуры.

Мэр Сум Александр Лысенко снова вспомнил о переводе областных предприятий из Сум в районы, назвав это местным сепаратизмом и высказал надежду, что пройдет проверка деятельности областных властей.

Общество Дорремстрой Недобор Ремонт дорог
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