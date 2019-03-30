Треть Сум не увидит горячей воды и после 15 июня Несмотря на заверения руководства Котельной Северного промузла, что горячая вода на территории их обслуживания будет после 15 июня, вопрос остается открытым.

Вопрос обсуждался сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

Мэр Сум Александр Лысенко поинтересовался, где директор КСПУ. Того не оказалось на аппаратке.

- Что с водой? – поинтересовался он. - Сегодня уже 10-ое число. Я помню, говорили, что после 15-го. Осталось 5 дней. После их гарантий, что тепло в этом году будет, мне легче не стало. Я думаю, все понимают, что обещаниями тепло мы не включим.

- Обещали, что будет 15-го, потом сказали, что не будет, потому что у них нет тарифа, - встал заммэра Сум Александр Журба. – Сейчас только подали свои расчеты.

- Меня лично, как и жителей города, не беспокоит: почему нет воды. Что лично вы, что КСПУ сделало, чтобы горячая вода была. О каких гарантиях тепла может идти речь, если горячей воды нет.

В конце концов, мэр дал поручение созвать рабочую группу, созданную на сессии горсовета, чтобы снова обсудить ситуацию.