Треть Сум не увидит горячей воды и после 15 июня

Вопрос обсуждался сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии.
Мэр Сум Александр Лысенко поинтересовался, где директор КСПУ. Того не оказалось на аппаратке.
- Что с водой? – поинтересовался он. - Сегодня уже 10-ое число. Я помню, говорили, что после 15-го. Осталось 5 дней. После их гарантий, что тепло в этом году будет, мне легче не стало. Я думаю, все понимают, что обещаниями тепло мы не включим.
- Обещали, что будет 15-го, потом сказали, что не будет, потому что у них нет тарифа, - встал заммэра Сум Александр Журба. – Сейчас только подали свои расчеты.
- Меня лично, как и жителей города, не беспокоит: почему нет воды. Что лично вы, что КСПУ сделало, чтобы горячая вода была. О каких гарантиях тепла может идти речь, если горячей воды нет.
В конце концов, мэр дал поручение созвать рабочую группу, созданную на сессии горсовета, чтобы снова обсудить ситуацию.
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