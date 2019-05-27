В Сумах 12-й микрорайон остался без троллейбусов

Троллейбусы № 5 и № 10А будут разворачиваться на остановке «ТЦ «Березка», без заезда на конечную остановку маршрута. Автобусы № 65 - без изменений, но с отклонением от расписания из-за осложнений движения на данном участке.
Изменения временные и актуальны только на период проведения ремонтных работ, сообщили в КП «Электроавтотранс».
Об этом сообщил сегодня, 11 июня, на аппаратном совещании в мэрии директор КП «Дороремстрой» Александр Вегера....
Сегодня, 7 июня, жители села Качановка Ахтырского района перекрывали дорогу Ахтырка-Зеньков (Полтавская обл.)....
Так будет еще три вечера, если городские власти не одумаются…...
Изменения в работе коммунального транспорта связаны с проведением ремонтных работ по восстановлению покрытия на отдельных участках дорог в Сумах....
Проезжую часть улицы Ильинской на ночь будут закрывать для транспорта....