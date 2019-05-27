В Сумах 12-й микрорайон остался без троллейбусов В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия по ул. Героев Крут, троллейбусы меняют направление маршрута.

Троллейбусы № 5 и № 10А будут разворачиваться на остановке «ТЦ «Березка», без заезда на конечную остановку маршрута. Автобусы № 65 - без изменений, но с отклонением от расписания из-за осложнений движения на данном участке.

Изменения временные и актуальны только на период проведения ремонтных работ, сообщили в КП «Электроавтотранс».