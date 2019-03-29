Президент уволил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА

«Уволить Клочко Николая Алексеевича с должности главы Сумской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.
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