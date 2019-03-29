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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07993

Президент уволил Николая Клочко с должности главы Сумской ОГА

Президент Украины подписал указ №373 / 2019 «Об увольнении Н.Клочко с должности председателя Сумской областной государственной администрации».

«Уволить Клочко Николая Алексеевича с должности главы Сумской областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины», - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Политика Николай Клочко Увольнение
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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