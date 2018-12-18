Прощание с Алексеем Сябренко состоится 12 июня Заместителя начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексея Сябренко, который трагически погиб в ДТП 9 июня, похоронят завтра в Сумах на Барановском кладбище.

Отпевание пройдет в Доме советов Сумского областного совета в 10.00 по адресу: г.Сумы, пл.Независимости, 2. Далее будет возможность попрощаться с Алексеем Валентиновичем у всех, кто его знал.

В 11.30 автобусы будут отъезжать от Дома советов на кладбище. Похороны состоятся в 12.00, сообщает сайт облсовета.