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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56134

Прощание с Алексеем Сябренко состоится 12 июня

Заместителя начальника управления имуществом Сумского областного совета Алексея Сябренко, который трагически погиб в ДТП 9 июня, похоронят завтра в Сумах на Барановском кладбище.

Отпевание пройдет в Доме советов Сумского областного совета в 10.00 по адресу: г.Сумы, пл.Независимости, 2. Далее будет возможность попрощаться с Алексеем Валентиновичем у всех, кто его знал.

В 11.30 автобусы будут отъезжать от Дома советов на кладбище. Похороны состоятся в 12.00, сообщает сайт облсовета.

Общество Алексей Сябренко Потеря Похороны
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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