Прощание с Алексеем Сябренко состоится 12 июня

Отпевание пройдет в Доме советов Сумского областного совета в 10.00 по адресу: г.Сумы, пл.Независимости, 2. Далее будет возможность попрощаться с Алексеем Валентиновичем у всех, кто его знал.
В 11.30 автобусы будут отъезжать от Дома советов на кладбище. Похороны состоятся в 12.00, сообщает сайт облсовета.
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