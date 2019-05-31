Сумские хоккеистки пролетели мимо Олимпиады 11 июня в североирландском Бэнбридже завершился групповой этап полуфинальных отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года.

В турнире принимают участие 8 команд, разбитых на 2 группы. Лучшие две команды по итогам пройдут в финал.

Женская сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, после поражения от кореянок 0:5 и победы над француженками 3:2 сегодня проиграла шотландкам 0:4. В другом мачте группы В Корея обыграла Францию 1:0 и стала победительницей группы. Второе место заняли шотландки, третье – француженки. Кореянки вышли сразу в полуфинал, остальные – в первый раунд плей-офф, куда также пробились Малайзия и Чехия от группы А, победителем которой стала Ирландия.

Наши осталось провести лишь одну игру за 7-ое место против Сингапура.