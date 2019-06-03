Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30197

Сумские хоккеистки стали призерами турнира в Италии

Пять команд СДЮШОР «Динамо» приняли участие в международном турнире по хоккею на траве «Bee Happy International Youth Hockey Tournament».

Во время соревнований наши спортсмены показали превосходное мастерство, об этом свидетельствуют золотые и серебряные медали, которые они завоевали среди тридцати команд участниц:
U12 Tornado - 1 место
U14 Tornado - 2 место
U12 Dynamo - 2 место
U14 Dynamo - 1 место
U12 Kozaki - 5 место

Спорт Хоккей на траве
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Сумские хоккеистки пролетели мимо Олимпиады
Сегодня 09:19

Сумские хоккеистки пролетели мимо Олимпиады

11 июня в североирландском Бэнбридже завершился групповой этап полуфинальных отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года....

Сумские хоккеистки отличились в Австрии
Вчера 12:50

Сумские хоккеистки отличились в Австрии

7-10 июня в Вене (Австрия) проходил Eurohockey Club Challenge II среди женских команд....

Сумские хоккеистки одолели француженок
09.06.2019 14:31

Сумские хоккеистки одолели француженок

Сегодня, 9 июня, в полуфинальных отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года, которые проходят в североирландском Бэнбридже, стартовал второй тур....

Сумские хоккеистки проиграли кореянкам
08.06.2019 15:34

Сумские хоккеистки проиграли кореянкам

Сегодня, 8 июня, в североирландском Бэнбридже стартовали полуфинальные отборочные соревнования к Олимпийским играм 2020 года....

Сумские хоккеистки сыграют в Северной Ирландии
05.06.2019 13:26

Сумские хоккеистки сыграют в Северной Ирландии

Женская национальная сборная команда Украины по хоккею на траве отправилась в Северную Ирландию....

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05.06.2019 16:32
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05.06.2019 16:26
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04.06.2019 15:41
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04.06.2019 13:17
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04.06.2019 11:08
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04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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