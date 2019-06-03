Сумские хоккеистки стали призерами турнира в Италии

Во время соревнований наши спортсмены показали превосходное мастерство, об этом свидетельствуют золотые и серебряные медали, которые они завоевали среди тридцати команд участниц:
U12 Tornado - 1 место
U14 Tornado - 2 место
U12 Dynamo - 2 место
U14 Dynamo - 1 место
U12 Kozaki - 5 место
11 июня в североирландском Бэнбридже завершился групповой этап полуфинальных отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года....
7-10 июня в Вене (Австрия) проходил Eurohockey Club Challenge II среди женских команд....
Сегодня, 9 июня, в полуфинальных отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года, которые проходят в североирландском Бэнбридже, стартовал второй тур....
Сегодня, 8 июня, в североирландском Бэнбридже стартовали полуфинальные отборочные соревнования к Олимпийским играм 2020 года....
Женская национальная сборная команда Украины по хоккею на траве отправилась в Северную Ирландию....