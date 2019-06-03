Сумские хоккеистки стали призерами турнира в Италии Пять команд СДЮШОР «Динамо» приняли участие в международном турнире по хоккею на траве «Bee Happy International Youth Hockey Tournament».

Во время соревнований наши спортсмены показали превосходное мастерство, об этом свидетельствуют золотые и серебряные медали, которые они завоевали среди тридцати команд участниц:

U12 Tornado - 1 место

U14 Tornado - 2 место

U12 Dynamo - 2 место

U14 Dynamo - 1 место

U12 Kozaki - 5 место