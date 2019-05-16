В московском поезде сумские таможенники изъяли художественную литературу

Во время осуществления таможенного контроля вагона поезда сообщением «Москва-Одесса» таможенниками выявлено 110 современных книг различных авторов и наименований, о которых пассажир поезда не сообщила в своей таможенной декларации.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 05.04.2017 №262 через границу пропущено 10 книг, а остальные 100 книг художественной литературы - подлежат обязательному декларированию с предоставлением документов, выдаваемых государственными органами для осуществления таможенного контроля в соответствии с ст.196 Таможенного кодекса Украины Постановления Кабинета Министров Украины от 05.04.2017 №262 и приказа Минфина от 28.05.2012 №614.
На правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят и передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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