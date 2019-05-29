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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28428

В Тростянце нашли важный археологический артефакт

Археологическая находка указывает на глубокие исторические корни с. Заречного.

По приглашению Тростянецкий городского совета с 28 мая в селе Заречное проводят поисково-исследовательскую работу научную сотрудники Института археологии Национальной академии наук Украины.
Исследуется Заричненский археологический комплекс захоронений эпохи средневековья.
11 июня археологи нашли архиважную находку - фрагмент древнего глиняного кувшина с гербом литовского князя Витовта. Напомним, что почти вся русско-литовско-татарская армия погибла в бою на реке Ворскла 12 августа 1399 года. Литовский князь Витовт поставил цель вытеснить татар из Причерноморья, однако в битве с татарским войском 12 августа 1399 года на Ворскле потерпел поражение. На берегах Ворсклы сошлись в кровавой сече около 100 000 воинов.
Научные сотрудники, которые вели раскопки в Заречном, считают, что глиняный горшок с гербом литовского князя Витовта является остатком поселений литовцев XIII века. Вероятно, кувшин вместе с другими вещами бытового потребления находился в обозе литовских воинов, выживших после жестоких боев и со временем вернулось в Боголюбово (ныне Заречное). Там они построили крепость и выжили благодаря ее хорошему укреплению.
Городской голова Юрий Бова, комментируя событие, отметил, что археологические находки в Заречном проливают свет на неизвестные страницы истории этого села в древние годы XIII-XIV века. История Украины времен после монголо-татарского нашествия до сих пор малоизвестна. Поэтому Тростянецкая громада одной из первых исследует историю села, которая уходит в глубину веков, сообщает Тростянецкий горсовет.

Общество Археологические находки Тростянец
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