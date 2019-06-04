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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах пройде традиційний фестиваль «Сурми України»

Суми традиційно до Дня Конституції України прийматимуть Міжнародний фестиваль духової музики «Сурми України».

Так само як і в попередні роки, фестиваль триватиме два дні – 27 та 28 червня.
Цьогоріч своє мистецтво сумчанам даруватимуть 13 колективів із різних міст України та закордону: оркестр Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України (м. Одеса), оркестр Почесної варти окремого Президентського полку iм. Богдана Хмельницького (м. Київ), духовий оркестр 27-ої Сумської реактивної артилерійської бригади (м. Суми), військовий оркестр 8-го Чернігівського навчального центру Державної спеціальної служби транспорту (м. Чернігів), оркестр 194-го понтонно-мостового загону Державної спеціальної служби транспорту України (м. Новомосковськ, Дніпропетровська область), оркестр Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, духовий оркестр Головного управління Національної поліції в Сумській області (м. Суми), військово-історичний оркестр Улудаг Мехтер (м. Бурса, Туреччина), народний оркестр духових інструментів Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського (м. Суми), колектив «Супербарабанщиці» дитячого юнацького центру Дарницького району (м. Київ), колектив мажореток «Альфа» муніципального естрадно-духового оркестру (м. Хмельницький), зразковий духовий оркестр Солоницівського дитячого клубу «Орлятко» (Харківська область), дитячий оркестр духових інструментів школи № 29 (м. Суми).
Серед дебютантів – колективи з Хмельницького: оркестр Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та колектив мажореток «Альфа» муніципального естрадно-духового оркестру. Також вперше на фестивалі – дитячий оркестр духових інструментів сумської школи № 29.
Відкриття фестивалю відбудеться 27 червня на Театральній площі. Наступного дня колективи пройдуть марш-парадом вул. Соборна і порадують городян і гостей міста виступами на різних майданчиках.
Проте найяскравіше видовище чекає на сумчан ввечері 28 червня на стадіоні «Ювілейний», де пройде гала-концерт фестивалю. Вхід є безкоштовним і зайняти місця глядачі зможуть за годину до початку заходу.

Напомним: сумские стратеги сплагиатили новый логотип фестиваля, поэтому его решили оставить прежним.

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