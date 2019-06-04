На Сумщине трактор задавил рабочего В прошлую пятницу, примерно в пять утра, под колесами трактора погиб житель с. Уланова Глуховского района, который помогал перегружать зерно по пластиковым «супермешков» (каждый из способен вмещать до 180 тонн зерна) «Росток - Холдинга».

Сообщается, что ходят устойчивые слухи о том, что погибший накануне уже отработал четыре ночные двенадцатичасовой смены, и просил руководство о предоставлении отдыха.

Возможно, именно усталость привела его к роковому решение прилечь на пути следования тяжелой техники - в частности мощных тракторов, водитель одного из которых не обратил внимание на «отдыхающего», и раздавил ему голову. Детали будет выяснять специальная проверка Гоструда, пишет Курьер.