На Сумщине трактор задавил рабочего

Сообщается, что ходят устойчивые слухи о том, что погибший накануне уже отработал четыре ночные двенадцатичасовой смены, и просил руководство о предоставлении отдыха.
Возможно, именно усталость привела его к роковому решение прилечь на пути следования тяжелой техники - в частности мощных тракторов, водитель одного из которых не обратил внимание на «отдыхающего», и раздавил ему голову. Детали будет выяснять специальная проверка Гоструда, пишет Курьер.
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