В Сумах установили рекорд Украины по самому массовому автоквесту В Сумах установили рекорд Украины по самому массовому автоквесту - в нем приняли сразу 104 машины.

Это лично подтвердили представители Национального реестра рекордов Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказали организаторы мероприятия Key Room:

«Мы поставили рекорд Украины в нашем родном городе Сумы!

104 команды на автоквесте!

Мы очень любим наш город и людей, которые в нем живут! Готовились к игре почти полгода, хотя идея появилась еще летом 2018-го. Выбирали площадку, договаривались о разрешениях на проведение, искали партнеров, готовили подарки, но оставалась самая важная часть — продумывание сценария.

Надо было прописать задания — чтобы не было пробок, и машины не ездили по 50 штук друг за другом, чтобы не толкались в забросах, и никто не стер надпись. Спасибо нашим агентам за смелость и выдержку три часа привлекать внимание прохожих, спасибо командам за спокойствие на локациях, спасибо, что наслаждались игрой!

Вместе мы сделали рекорд Украины в городе Сумы как «Самый масштабный автоквест» в стране!

Наш город — наша сила! Спасибо, спасибо всем!».