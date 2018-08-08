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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:55259

В Сумах установили рекорд Украины по самому массовому автоквесту

В Сумах установили рекорд Украины по самому массовому автоквесту - в нем приняли сразу 104 машины.

Это лично подтвердили представители Национального реестра рекордов Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказали организаторы мероприятия Key Room:

«Мы поставили рекорд Украины в нашем родном городе Сумы!

104 команды на автоквесте!

Мы очень любим наш город и людей, которые в нем живут! Готовились к игре почти полгода, хотя идея появилась еще летом 2018-го. Выбирали площадку, договаривались о разрешениях на проведение, искали партнеров, готовили подарки, но оставалась самая важная часть — продумывание сценария.

Надо было прописать задания — чтобы не было пробок, и машины не ездили по 50 штук друг за другом, чтобы не толкались в забросах, и никто не стер надпись. Спасибо нашим агентам за смелость и выдержку три часа привлекать внимание прохожих, спасибо командам за спокойствие на локациях, спасибо, что наслаждались игрой!

Вместе мы сделали рекорд Украины в городе Сумы как «Самый масштабный автоквест» в стране!

Наш город — наша сила! Спасибо, спасибо всем!».

Досуг Автоквест Рекорд Украины
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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