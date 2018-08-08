В Сумах установили рекорд Украины по самому массовому автоквесту

Это лично подтвердили представители Национального реестра рекордов Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказали организаторы мероприятия Key Room:
«Мы поставили рекорд Украины в нашем родном городе Сумы!
104 команды на автоквесте!
Мы очень любим наш город и людей, которые в нем живут! Готовились к игре почти полгода, хотя идея появилась еще летом 2018-го. Выбирали площадку, договаривались о разрешениях на проведение, искали партнеров, готовили подарки, но оставалась самая важная часть — продумывание сценария.
Надо было прописать задания — чтобы не было пробок, и машины не ездили по 50 штук друг за другом, чтобы не толкались в забросах, и никто не стер надпись. Спасибо нашим агентам за смелость и выдержку три часа привлекать внимание прохожих, спасибо командам за спокойствие на локациях, спасибо, что наслаждались игрой!
Вместе мы сделали рекорд Украины в городе Сумы как «Самый масштабный автоквест» в стране!
Наш город — наша сила! Спасибо, спасибо всем!».
Сегодня, 19 января, в Ромнах прошло массовое купание детей в крещенской купели....
Сегодня, 17 ноября, сумчанин, младший сержант, инвалид АТО Игорь Лугина во время забега Sumy Airport Run установил рекорд, преодолев на...
В Сумском областном центре службы крови (СОЦСК) зафиксировали Национальный рекорд по наибольшему количеству донаций на тысячу населения....
Сегодня, 9 августа, в Сумах установили национальный рекорд по самому массовому одновременному звону будильников....
КП «Электроавтотранс» внесло коррективы в график движения коммунального транспорта на утро 9 августа....