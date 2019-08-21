Сумчан зовут на автоквест Автоквест «Снова в школу» пройдет в Сумах в пятницу, 20 сентября с 19.00 до 23.00.

Получи море удовольствия, вспомни школьную программу и свой родной город в первой игре сезона сумского автоквеста. Для участия нужно: 1) зарегистрироваться на http://boomquest.com.ua до 19.09 (в случае регистрации до 19.09 взнос за участие 300 грн с команды, в день проведения - 400 грн); 2) подписаться на организаторов в телеграмм-канале https://t.me/boomquest; 3) заправить машину; 4) собрать веселую команду; 5) прийти на брифинг 20.09 в 19:00 к ТРЦ «Мануфактура». Дресс-код: школьный. Главный приз - 6000 грн и другие приятные подарки. Подробности здесь.