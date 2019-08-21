Сумчан зовут на автоквест

Получи море удовольствия, вспомни школьную программу и свой родной город в первой игре сезона сумского автоквеста.
Для участия нужно:
1) зарегистрироваться на http://boomquest.com.ua до 19.09 (в случае регистрации до 19.09 взнос за участие 300 грн с команды, в день проведения - 400 грн);
2) подписаться на организаторов в телеграмм-канале https://t.me/boomquest;
3) заправить машину;
4) собрать веселую команду;
5) прийти на брифинг 20.09 в 19:00 к ТРЦ «Мануфактура».
Дресс-код: школьный.
Главный приз - 6000 грн и другие приятные подарки.
Подробности здесь.
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