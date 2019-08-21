Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03144

Сумчан зовут на автоквест

Автоквест «Снова в школу» пройдет в Сумах в пятницу, 20 сентября с 19.00 до 23.00.

Получи море удовольствия, вспомни школьную программу и свой родной город в первой игре сезона сумского автоквеста.

Для участия нужно:

1) зарегистрироваться на http://boomquest.com.ua до 19.09 (в случае регистрации до 19.09 взнос за участие 300 грн с команды, в день проведения - 400 грн);

2) подписаться на организаторов в телеграмм-канале https://t.me/boomquest;

3) заправить машину;

4) собрать веселую команду;

5) прийти на брифинг 20.09 в 19:00 к ТРЦ «Мануфактура».

Дресс-код: школьный.

Главный приз - 6000 грн и другие приятные подарки.

Подробности здесь.

Досуг Автоквест Анонс

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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