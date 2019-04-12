Похитители-неудачники, которые угнали такси с водителем, проведут за решеткой 4,5 года Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух сумчан, которые лишили свободы таксиста и угнали его авто.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что двое друзей, одному из которых 26 лет, а другому 19, 29 мая 2018 года приехали в г. Ахтырку, где около 23.50 сели в такси и назвали водителю адрес. Когда авто въехало в один из переулков, старший пассажир достал пистолет и приказал водителю остановиться, выйти из автомобиля и залезть в багажник. Через 5 км вблизи с. Чернетчина злоумышленники высадили водителя, а сами уехали в неизвестном направлении.

Таксист сразу обратился в полицию. Правоохранители немедленно ввели в действие оперативный план «Перехват». Через несколько часов работники группы реагирования патрульной полиции заметили за городом разыскиваемую машину. На законные требования правоохранителей остановиться злоумышленники не реагировали. Правоохранители начали преследование. В результате чего автомобиль на скорости врезался в столб. Похитителей задержали правоохранители.

«Задержанные объяснили, что хотели только покататься, авто планировали вернуть владельцу. Свою вину признали, утверждают, что раскаялись. Суд учел смягчающие обстоятельства и признал обоих обвиняемых виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорил их к 4 годам 6 месяцам лишения свободы без конфискации имущества», - рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков.

Старший обвинялся по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применить такое насилие, или совершенные организованной группой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Младший, кроме вышеупомянутых статей, отвечал еще и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.