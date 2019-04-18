Сумские лучники выступили на чемпионате мира Сегодня, 14 июня в голландском Хертогенбоше завершается чемпионат мира по стрельбе из лука.

Пока определяются победители и призеры в полуфиналах и финалах, украинские лучники уже завершили свои выступления. В составе сборной Украины выступали сумчанин Алексей Гунбин, а также студентки СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова.

Алексей в индивидуальных стрельбах, показав 28-й результат в квалификации, проиграл в первом раунде олимпийского раунда, уступив тайскому спортсмену – в итоге он 57-й. В команде он вместе с Виктором Рубаном и Юрием Гавелко был 9-ым. Лучшим среди тройки наших мужчин стал Юрий Гавелко – 33-е место.

Анастасия Павлова показала 9-й результат, дойдя до 1/8 финала. Лидия Сиченикова стала 33-ей. В команде они вместе с Вероникой Марченко дошли до ¼ финала, где уступили китаянкам. Однако попадание в восьмерку сильнейших открыло для наших девчат путь на Олимпийские игры, они с лицензией на Токио-2020.

Ну и в миксте Алексей Гунбин с Лидией Сичениковой стали пятыми, проиграв в ¼ финала хозяевам чемпионата.