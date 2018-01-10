Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59319

У Сумах пройде навчальна презентація «Підтримка підприємців у Сумах»

Сумська платформа реформ запрошує 22 червня на навчальну презентацію «Підтримка підприємців у Сумах».

Бути підприємцем — це відповідальність і ризики, але і водночас усвідомлення того, що фінансовий успіх залежить саме від тебе. За нашими спостереженнями все більше підприємців прагнуть працювати офіційно, сплачуючи належним чином податки. Ці люди не лише хочуть позбавити себе можливих проблем, а й хочуть відчувати себе чесними і повноцінними громадянами держави, яку вони так чи інакше фінансують.

І саме такі підприємці мають змогу отримати підтримку від держави, в тому числі й фінансову.

22 червня в громадському просторі Розумний хаб відбудеться навчальна презентація, у якій візьмуть участь:

- Тетяна Ващенко, співвласниця бренду одягу Rozmova, заснованого в Сумах;

- Алла Стрижова, керівниця Центр надання адміністративних послуг м. Суми;

- Вікторія Прокопенко, представниця Сумський міський центр зайнятості;

- Павло Борисов, директор КУ СОР "Сумський обласний фонд підтримки підприємництва".

План роботи наступний: спершу поспілкуємося про успішний досвід відкриття власної справи у Сумах, отримання для цього фінансової підтримки від держави. Далі обговорюємо всі нюанси, що стосуються державної реєстрації бізнесу. Згодом представниця Центру зайнятості презентує програму, що стане в нагоді підприємцям, які лише планують розпочати свою офіційну діяльність. А в заключній частині нашої зустрічі директор Фонду підтримки підприємництва розповість про можливості отримання компенсації відсотків по кредитах для вже діючих бізнесів.

Навчальна зустріч триватиме з 10:00 до 14:00 в «Розумному Хабі» (вул. Кузнечна, 2), до участі запрошуються підприємці й ті, хто хочуть ними стати. Для участі обов’язково заповніть форму за посиланням: http://bit.ly/sumy_business.

Экономика Предприниматели
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