Сумчанам нужно подтверждать расходы на оплату услуги «муниципальная няня»

В случае их непредставления в установленный срок, выплата компенсации услуги прекращается.
Также выплата ранее назначенной компенсации услуги «муниципальная няня» прекращается:
- в случае, если получателем услуги было скрыто или намеренно представлены недостоверные сведения об осуществлении ухода за ребенком до трех лет, которые повлияли на назначение компенсации услуги и вследствие чего были излишне выплаченные средства;
- в случае переезда получателя услуги в другую административно-территориальную единицу и возникновения обстоятельств, которые делают невозможным выплату компенсации услуги (расторжение договора, смерть получателя услуг «муниципальная няня», смерть ребенка, прекращение деятельности физического лица - предпринимателя, юридического лица, предоставляющего услугу);
- по заявлению получателя услуги.