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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20180

Сумчанам нужно подтверждать расходы на оплату услуги «муниципальная няня»

Получатели услуги «муниципальная няня», состоящие на учете в департаменте социальной защиты населения, обязаны ежемесячно до 5 числа подавать документы, подтверждающие расходы на оплату услуги.

В случае их непредставления в установленный срок, выплата компенсации услуги прекращается.

Также выплата ранее назначенной компенсации услуги «муниципальная няня» прекращается:

- в случае, если получателем услуги было скрыто или намеренно представлены недостоверные сведения об осуществлении ухода за ребенком до трех лет, которые повлияли на назначение компенсации услуги и вследствие чего были излишне выплаченные средства;

- в случае переезда получателя услуги в другую административно-территориальную единицу и возникновения обстоятельств, которые делают невозможным выплату компенсации услуги (расторжение договора, смерть получателя услуг «муниципальная няня», смерть ребенка, прекращение деятельности физического лица - предпринимателя, юридического лица, предоставляющего услугу);

- по заявлению получателя услуги.

Общество Муниципальная няня
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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