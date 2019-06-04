Сумчанам нужно подтверждать расходы на оплату услуги «муниципальная няня» Получатели услуги «муниципальная няня», состоящие на учете в департаменте социальной защиты населения, обязаны ежемесячно до 5 числа подавать документы, подтверждающие расходы на оплату услуги.

В случае их непредставления в установленный срок, выплата компенсации услуги прекращается.

Также выплата ранее назначенной компенсации услуги «муниципальная няня» прекращается:

- в случае, если получателем услуги было скрыто или намеренно представлены недостоверные сведения об осуществлении ухода за ребенком до трех лет, которые повлияли на назначение компенсации услуги и вследствие чего были излишне выплаченные средства;

- в случае переезда получателя услуги в другую административно-территориальную единицу и возникновения обстоятельств, которые делают невозможным выплату компенсации услуги (расторжение договора, смерть получателя услуг «муниципальная няня», смерть ребенка, прекращение деятельности физического лица - предпринимателя, юридического лица, предоставляющего услугу);

- по заявлению получателя услуги.