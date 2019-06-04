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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині рятувальники долучились до Всесвітнього дня донора крові

14 червня рятувальники Сумщини долучились до « Всесвітнього дня донора крові».

Серед них і досвідчені донори і ті, хто вперше здає кров. Нагадаємо також, що співпраця Служби порятунку із обласними центрами переливання крові триває на постійній основі вже багато років.

Рятувальники як ніхто інший розуміють цінність життя. Майже щодня їм доводиться виривати людей із «пащі» смерті. Тому вони певні, що донорство – це ще один спосіб зберегти комусь життя, повідомляє Управління ДСНС України у Сумській області.

Общество Донорство Спасатели
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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