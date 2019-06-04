На Сумщині рятувальники долучились до Всесвітнього дня донора крові

Серед них і досвідчені донори і ті, хто вперше здає кров. Нагадаємо також, що співпраця Служби порятунку із обласними центрами переливання крові триває на постійній основі вже багато років.
Рятувальники як ніхто інший розуміють цінність життя. Майже щодня їм доводиться виривати людей із «пащі» смерті. Тому вони певні, що донорство – це ще один спосіб зберегти комусь життя, повідомляє Управління ДСНС України у Сумській області.
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