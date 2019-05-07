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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44358

Горе-мать, которая выбросила новорожденного сына в реку, хотят сдать в психушку

В Роменский горрайонный суд поступило ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении женщины, которая лишила жизни своего новорожденного ребенка.

По данному ходатайство усматривается, что жительница Недригайловского района по месту жительства родила живого, доношенного, зрелого и жизнеспособного ребенка, мальчика, весом 2100 грамм, в ведро с жидкостью, чем перекрыла ему доступ воздуха в дыхательные пути, понимая и осознавая, что ребенок задохнется и умрет от этого и желая этого, лишила ребенка жизни, совершившив общественно опасное деяние, подпадающее под признаки уголовного преступления предусмотренного ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов). Позже горе-мать выбросила тело в реку.

Во время досудебного расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которой установлено, что в период времени, к которому относится инкриминируемое деяние, женщина проявляла признаки расстройства личности и поведения алкогольного генезиса с выраженным снижением памяти и интеллекта, выраженными характерологическими изменениями, не могла осознавать свои действия и руководить ими.

В настоящее время женщина не может осознавать свои действия и руководить ими, а потому в ходатайстве ставится вопрос о принятии решения о применении к последней принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением.

Право Недригайловский район Новорожденные Психиатрия Убийство ребенка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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