Хозяйства Сумщины отказываются от выращивания гречихи Ряд аграрных предприятий Сумской области в 2019 году отказались от выращивания гречки из-за высоких запасов прошлогоднего урожая и падения рентабельности.

Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института Северо-Востока НААН Украины Николай Бондаренко, пишет AgroTimes.net.

По его словам, в число крупнейших сельхозпредприятий Сумского района, где выращивается гречка селекции Института Северо-Востока НААН, входят агрофирма «Севериновская», компании «Лан», «Гарант», «Диана».

«В этом году ни одно из этих предприятий не будет выращивать гречку», - отметил Николай Бондаренко.

Он добавил, что остатки гречки предприятия «Гарант» составляют 700 тонн. Предприятие не продает культуру, поскольку ему предлагают очень низкую цену.