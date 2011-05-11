Хозяйства Сумщины отказываются от выращивания гречихи

Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института Северо-Востока НААН Украины Николай Бондаренко, пишет AgroTimes.net.
По его словам, в число крупнейших сельхозпредприятий Сумского района, где выращивается гречка селекции Института Северо-Востока НААН, входят агрофирма «Севериновская», компании «Лан», «Гарант», «Диана».
«В этом году ни одно из этих предприятий не будет выращивать гречку», - отметил Николай Бондаренко.
Он добавил, что остатки гречки предприятия «Гарант» составляют 700 тонн. Предприятие не продает культуру, поскольку ему предлагают очень низкую цену.
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