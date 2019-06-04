В Сумах маршрутка не разминулась с троллейбусом Сегодня, 14 июня, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП.

В районе остановки «ул. Доргомыжского»️ маршрутка не разминулась с троллейбусом № 5.

В связи с аварией, троллейбусы, курсирующие в направлении центра города, меняют схему движения. № 1, № 2 - ч/з пр. Лушпы - Железнодорожный вокзал - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - далее по маршруту; № 5 - Железнодорожный вокзал - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - далее по маршруту; № 10А - ч/з Железнодорожный вокзал - ул. Леваневского - далее по маршруту; № 7 - по маршруту № 13; № 15 - по маршруту № 15А.

Троллейбусы будут курсировать с отклонением от основных графиков, сообщили в КП «Электроавтотранс».