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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57558

В Сумах маршрутка не разминулась с троллейбусом

Сегодня, 14 июня, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП.

В районе остановки «ул. Доргомыжского»️ маршрутка не разминулась с троллейбусом № 5.

В связи с аварией, троллейбусы, курсирующие в направлении центра города, меняют схему движения. № 1, № 2 - ч/з пр. Лушпы - Железнодорожный вокзал - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - далее по маршруту; № 5 - Железнодорожный вокзал - пр. Шевченко - ул. Героев Сумщины - далее по маршруту; № 10А - ч/з Железнодорожный вокзал - ул. Леваневского - далее по маршруту; № 7 - по маршруту № 13; № 15 - по маршруту № 15А.

Троллейбусы будут курсировать с отклонением от основных графиков, сообщили в КП «Электроавтотранс».

Право Дтп
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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