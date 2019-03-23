Экс-главный СБУшник Сумщины продержался на новой должности всего два месяца Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Владислава Косинского с должности замглавы СБУ.

Владимир Косинский, который возглавлял управление СБУ в Сумской области с февраля 2017 по март 2019 года, был назначен на должность Петром Порошенко 4 апреля 2019 года.