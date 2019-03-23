Экс-главный СБУшник Сумщины продержался на новой должности всего два месяца

Владимир Косинский, который возглавлял управление СБУ в Сумской области с февраля 2017 по март 2019 года, был назначен на должность Петром Порошенко 4 апреля 2019 года.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский предложил должность главы СБУ народному депутату Владиславу Бухареву (округ с центром в Ахтырке)....
Об этом заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко на Киевском еврейском форуме....
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Владислава Косинского замглавы СБУ....
Перед проведенням майбутніх виборів Президента України СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути уважними та обережними....
Президент Украины Петр Порошенко присвоил новое звание Юрию Гончарову....