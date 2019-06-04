Сбитого в Конотопе мальчика перевезли в киевскую больницу (видео)

Вечером 13 июня ребенка доставили специализированным санитарным транспортом в больницу «Охматдет». Здесь будет происходить дальнейшее лечение и реабилитация мальчика, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Об этом по телефону сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко.
«Транспортировка прошла успешно. Сегодня мальчик уже находится в Киеве. Ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких, без сознания. Состояние тяжелое. Будут в соответствии с современными протоколами лечения оказывать помощь в полном объеме», - говорит он.
Напомним: 7 июня, около 18.30 в г. Конотоп водитель, работник Конотопского отдела полиции на служебном авто сбил 10-летнего мальчика, который перебегал пешеходный переход.
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