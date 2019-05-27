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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:20332

Мальчика, которого сбило полицейское авто, пока не будут перевозить из Конотопской больницы (видео)

10-летний мальчик, которого 7 июня в Конотопе сбил на служебном авто полицейский, находится в тяжелом состоянии.

Транспортировать мальчика из Конотопской районной больницы в последующие два дня - не будут. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Сегодня также была проведена консультация нашего областного эксперта анестезиолога-реаниматолога, и на сегодня состояние ребенка определяется как стабильно-тяжелое и не транспортабельное. Однако, мы надеемся, что уже через два дня мы сможем ребенка забрать на третий уровень оказания медицинской помощи в Сумскую областную клиническую больницу», - рассказала начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко.

Напомним: 7 июня, около 18.30 в г. Конотоп водитель, работник Конотопского отдела полиции на служебном авто сбил 10-летнего мальчика, который перебегал пешеходный переход.

В воскресенье в Полтаве полицейскому избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на два месяца с возможностью освобождения под залог в 58 тыс. грн. Также подозреваемого отстранили от занимаемой должности.

Право ДТП в Конотопе
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