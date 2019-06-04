Чемпионат Сумщины по футболу: 4-й тур 15 июня были сыграны матчи 4-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Шостка» - ФК «Дружба» - 2:0

Голы: Жулиев Е. (9), Черкай А. (19).

ФК «Гранум» (Снежки) - ФК «LS Group» (Сумской р-н) - 0:1

Гол: Завгородний Д. (90+2).

ФК «Тростянец-2» - ФК ООО «Велетень» (Глухов) - 5:1

Голы: Елипухин А. (26), Чухненко В. (40), Троценко А. (45, 64), Мосиенко А. (87) - Москаленко А. (12).

ФК «Кролевец» - ФК «Ромны» - 2:0

Голы: Соломський Ю. (32), Ялынный М. (87).

В турнирной таблице лидируют: ФК «Тростянец-2», ФК «Кролевец» и «LS Group» - по 9 чоков, дальше - ФК «Тростянец» и «Велетень» - по 6…

Первая лига

ФК «Явор» (Краснополье) - ФК «Колос» (Севериновка) - 1:6

Голы: Красюк В. (80) - Бурдюг А. (47, 85), Параконный Д. (69, 88), Федченко А. (79), Бушля А. (89).

ФК «Ярославна» (Путивль) - ФК «Кристалл» (Конотопский район) - 0:5

Голы: Гурба Н. (37, 45+2), Зимовец П. (45), Скиба Д. (54), Иванченко А. (75).

ФК «Барса» (Сумы) - ФК «Лебединец» (Лебедин) - 1:3

Голы: Сметаненко О. (68) - Лисянский А. (12), Убираев М. (35, пен.), Легкий М. (90+4).

ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - СК «Сейм» (Путивль) - 5:2

Голы: Нишкур Р. (2), Журба В. (20), Когулько В. (40, пен.), Тюрин А. (69), Латышев А. (90+2) - Шершак В. (10, 22) .

Лидируют «Колос» и «Явор» - по 7 очков, дальше - «Аграрник-Авангард», «Лебединец» и «Украина-Аграрная» - по 6…