Чемпионат Сумщины по футболу: 4-й тур

Высшая лига
ФК «Шостка» - ФК «Дружба» - 2:0
Голы: Жулиев Е. (9), Черкай А. (19).
ФК «Гранум» (Снежки) - ФК «LS Group» (Сумской р-н) - 0:1
Гол: Завгородний Д. (90+2).
ФК «Тростянец-2» - ФК ООО «Велетень» (Глухов) - 5:1
Голы: Елипухин А. (26), Чухненко В. (40), Троценко А. (45, 64), Мосиенко А. (87) - Москаленко А. (12).
ФК «Кролевец» - ФК «Ромны» - 2:0
Голы: Соломський Ю. (32), Ялынный М. (87).
В турнирной таблице лидируют: ФК «Тростянец-2», ФК «Кролевец» и «LS Group» - по 9 чоков, дальше - ФК «Тростянец» и «Велетень» - по 6…
Первая лига
ФК «Явор» (Краснополье) - ФК «Колос» (Севериновка) - 1:6
Голы: Красюк В. (80) - Бурдюг А. (47, 85), Параконный Д. (69, 88), Федченко А. (79), Бушля А. (89).
ФК «Ярославна» (Путивль) - ФК «Кристалл» (Конотопский район) - 0:5
Голы: Гурба Н. (37, 45+2), Зимовец П. (45), Скиба Д. (54), Иванченко А. (75).
ФК «Барса» (Сумы) - ФК «Лебединец» (Лебедин) - 1:3
Голы: Сметаненко О. (68) - Лисянский А. (12), Убираев М. (35, пен.), Легкий М. (90+4).
ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - СК «Сейм» (Путивль) - 5:2
Голы: Нишкур Р. (2), Журба В. (20), Когулько В. (40, пен.), Тюрин А. (69), Латышев А. (90+2) - Шершак В. (10, 22) .
Лидируют «Колос» и «Явор» - по 7 очков, дальше - «Аграрник-Авангард», «Лебединец» и «Украина-Аграрная» - по 6…
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