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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Чемпионат Сумщины по футболу: 4-й тур

15 июня были сыграны матчи 4-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Шостка» - ФК «Дружба» - 2:0

Голы: Жулиев Е. (9), Черкай А. (19).

ФК «Гранум» (Снежки) - ФК «LS Group» (Сумской р-н) - 0:1

Гол: Завгородний Д. (90+2).

ФК «Тростянец-2» - ФК ООО «Велетень» (Глухов) - 5:1

Голы: Елипухин А. (26), Чухненко В. (40), Троценко А. (45, 64), Мосиенко А. (87) - Москаленко А. (12).

ФК «Кролевец» - ФК «Ромны» - 2:0

Голы: Соломський Ю. (32), Ялынный М. (87).

В турнирной таблице лидируют: ФК «Тростянец-2», ФК «Кролевец» и «LS Group» - по 9 чоков, дальше - ФК «Тростянец» и «Велетень» - по 6…

Первая лига

ФК «Явор» (Краснополье) - ФК «Колос» (Севериновка) - 1:6

Голы: Красюк В. (80) - Бурдюг А. (47, 85), Параконный Д. (69, 88), Федченко А. (79), Бушля А. (89).

ФК «Ярославна» (Путивль) - ФК «Кристалл» (Конотопский район) - 0:5

Голы: Гурба Н. (37, 45+2), Зимовец П. (45), Скиба Д. (54), Иванченко А. (75).

ФК «Барса» (Сумы) - ФК «Лебединец» (Лебедин) - 1:3

Голы: Сметаненко О. (68) - Лисянский А. (12), Убираев М. (35, пен.), Легкий М. (90+4).

ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - СК «Сейм» (Путивль) - 5:2

Голы: Нишкур Р. (2), Журба В. (20), Когулько В. (40, пен.), Тюрин А. (69), Латышев А. (90+2) - Шершак В. (10, 22) .

Лидируют «Колос» и «Явор» - по 7 очков, дальше - «Аграрник-Авангард», «Лебединец» и «Украина-Аграрная» - по 6…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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