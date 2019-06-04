На Сумщине сбили мопедиста В результате дорожной аварии на Шосткинщини пострадал мопедист.

Авария произошла около полуночи в пгт Воронеж Шосткинского района. Там 35-летний водитель автомобиля «Bogdan» допустил столкновение с мопедом «Альфа». В результате ДТП пострадал 33-летний мопедист, житель Кролевецкого района, которого с открытым переломом правой голени и ссадинами доставили в больницу. Уже установлено, что водитель двухколесника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все участники ДТП дают свои объяснения следователям. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.