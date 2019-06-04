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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03323

На Сумщине сбили мопедиста

В результате дорожной аварии на Шосткинщини пострадал мопедист.

Авария произошла около полуночи в пгт Воронеж Шосткинского района. Там 35-летний водитель автомобиля «Bogdan» допустил столкновение с мопедом «Альфа». В результате ДТП пострадал 33-летний мопедист, житель Кролевецкого района, которого с открытым переломом правой голени и ссадинами доставили в больницу. Уже установлено, что водитель двухколесника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все участники ДТП дают свои объяснения следователям. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Досуг Дтп Шосткинский район
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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