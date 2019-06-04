Пьяный шосткинец пытался ограбить супермаркет Интересовала злоумышленника бутылка коньяка, которую он пытался вынести из помещения магазина бесплатно, на виду у охранника.

Сообщение о задержанном грабителе в полицию поступило от охранника одного из супермаркетов города. Последний рассказал, что один из посетителей пытался вынести безвозмездно из магазина бутылку коньяка. На место сразу выехали сотрудники полиции Шостки.

Подозреваемым оказался 28-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал, что денег на спиртное у него не было, поэтому решил его украсть. Однако не рассчитал, что на выходе из магазина встретит охранника.

В полиции действия злоумышленника квалифицировали как грабеж и открыли в отношении него уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.