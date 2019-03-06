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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумской больнице без денег не стали помогать ребенку с переломом позвонков (видео)

О вопиющем случае работы сумских медиков рассказал сумчанка Людмила Малимоненко.

«В субботу, 15 июня, находясь в Могрице, Любомирчик упал с трехметрового обрыва на спину и уже сам подняться не смог, была острая боль.

Я неоднократно звонила на 103 чтобы направили нас в больницу и врачи были наготове нас встретить, так как уложив Любомирчика в машину неслись в больницу на всех парах. Нас служба 103 направила и сообщила, что нас ждут в Сумской областной больнице в районе «Барсы».

Добравшись туда, оказалось нас никто не ждет, мы с Ростиславом сами бегали, искали не только врачей, которые якобы должны были нас ожидать, но и каталку, ибо у Любомирчика такая травма, что ему ни стоять, ни сидеть нельзя, только лежа. В результате нашли каталку, сами без помощи врачей выкатили её во двор приемного отделения, где Ростислав переложил Любомирчика на каталку. После чего сами ввезли его в приемное отделение.

Врачей, которые должны оказывать медицинскую помощь, по-прежнему никого нет. Ростислав в вежливой форме попросил этих так называемых медработников поднять свои ягодицы и позвать врачей, вместо этого присутствующие анонимные сестры попросили нас подняться вместе с лежащим на каталке Любомирчиком на второй этаж, где возле рентген кабинета ожидали двое врачей.

Поднявшись в кабинет рентгена, даже не осмотрев плачущего от боли Любомирчика, эти так называемые «врачи» начали вымогать деньги за рентген. Мы объяснили врачу, что примчались с Могрицы, и в карманах мелочью от силы 20 грн., их это не устроило, поэтому рентген на пленку они не смогли сделать.

На основе сделанного цифрового снимка позвоночника Любомирчика, который они нам отказались предоставить, был поставлен диагноз «компрессионный перелом одного позвонка». Эти добрые, гуманные врачи отказались не только полностью осмотреть Любомирчика на предмет наличия - отсутствия других повреждений, так как он упал с высоты и могут быть другие травмы, но и видя страдающего от боли ребенка, даже отказались ему сделать укол обезболивающего. Они просто вызвали скорую, чтобы те его отвезли в Сумскую областную детскую больницу на Ковпака. В осмотре пострадавшего ребенка врачом-ортопедом также было нам неправомерно отказано. Просто эти добрые врачи фактически вышвырнули нас, так как в тот момент не было денег.

Только приехавшие врачи скорой помощи вдруг нашли обезболивающий «анальгин» и сделали укол страдающему от боли ребенку. Вопрос: почему во всей больнице не нашлось обезболивающего препарата для страдающего от боли ребенка?

Доставив Любомирчика в Сумскую областную детскую больницу на Ковпака, нас сразу встретили и помогли. Особо благодарны врачу ортопеду Виталию Валентиновичу Тимощуку, который в этот период дежурил, он сразу полностью осмотрел Любомирчика.

Вследствие того, что добрые и гуманные предыдущие врачи не предоставили даже в формате электронного файла якобы сделанный ими снимок, нам пришлось его делать повторно. Виталий Валентинович в нашем присутствии звонил и просил выслать сделанные снимки, в результате «мытьем и катаньем» спустя час эти снимки были получены, его диагноз «компрессионный перелом трех позвонков». Вопрос: что же это за врачи такие, что основываясь на рентген снимки не могут определить количество сломанных позвонков? Как такие специалисты работают? Сейчас Любомирчик лежит в больнице. Окончательных диагнозов пока нету, так как для этого его надо обследовать, а специалиста УЗИ до завершения праздников не будет. Вот такая у нас медицина.

Есть разные люди, одни профессионалы своего дела, как ортопед Тимощук Виталий Валентинович, других добродетелей в белых халатах людьми назвать тяжело, ибо в человеческом существе должно присутствовать как минимум сострадание к ближнему, сострадание к ребенку, мучающемуся от боли. Удивительно то, что на следующий день был большой светлый праздник Святой Троицы, и естественно мы с супругом заехали в церковь помолиться за здравие Любомирчика. И кого мы там встретили? Все тех же «добрых врачей», отказавших нам днем ранее в медицинской помощи. Вот она сила веры, сила православия. Я субъективна, но я бы не смогла отказать больному ребенку, обратившемуся за помощью, в обследовании, и не смогла бы отказать в предоставлении обезболивающего. Каким это надо быть нет, не врачом, а «человеком», чтобы смочь отказать мучающемуся от боли, а завтра со спокойной душой в церковь», - написала сумчанка.

Общество Здравоохранение Клятва Гиппократа Областная больница
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