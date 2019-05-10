Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:04198

Сумские бейсболисты поделили очки с харьковчанами

15-16 июня прошли очередные матчи чемпионата Украины по бейсболу в северо-восточной группе дивизиона Б высшей лиги.

Сумские «Вороны» принимали харьковскую команду  «"East Vikings"». Первая игра завершилась победой хозяев 8:3, вторая – гостей 2:6.

В других матчах «Poltava Wild Hogs» сыграли с днепровскими «Бомберс» 11:4 и 7:10.

После этих игр у сумчан 18 очков (8 побед и 2 поражения) и первое место, дальше – харьковчане и полтавчане – по 11 очков (3-5) и днепряне – 8 (2-4).

Спорт «Вороны» Бейсбол
view counter

По тематике

Сумские бейсболисты обыграли днепровских
10.06.2019 12:32

Сумские бейсболисты обыграли днепровских

8-9 июня прошли очередные игры чемпионата Украины по бейсболу....

Сумские «Вороны» впервые проиграли
30.05.2019 15:27

Сумские «Вороны» впервые проиграли

25-26 мая в Полтаве прошли перенесенные игры 6-го тура чемпионата Украины по бейсболу....

Сумские «Вороны» обыграли харьковских «викингов»
21.05.2019 10:35

Сумские «Вороны» обыграли харьковских «викингов»

18-19 мая в Сумах прошли матчи 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу....

Сумские бейсболисты стартовали в чемпионате Украины
14.05.2019 11:21

Сумские бейсболисты стартовали в чемпионате Украины

11-12 мая в Сумах прошел первуй тур чемпионата Украины по бейсболу в северо-восточной группе дивизиона «Б» высшей лиги....

В Сумах пройдет бейсбольный тур
10.05.2019 15:32

В Сумах пройдет бейсбольный тур

11-12 мая в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по бейсболу в дивизионе Б высшей лиги....

view counter
view counter

Статьи

Жити гідно: партія Гройсмана підніматиме середній клас в Україні
Вчера 12:40
Чи залежить вартість товару від його якості та безпеки?
14.06.2019 15:53
Мемориал воинам АТО: трудности передачи
13.06.2019 17:16
Сумской участник «Зважених та щасливих» открыл сеть спортзалов
13.06.2019 09:22
Пока не позеленеют
12.06.2019 13:51
Хто дбає про безпеку й якість того, що ми їмо та п’ємо?
11.06.2019 17:27
Социальные предприниматели из Сум стали победителями всеукраинского конкурса бизнес-проектов
11.06.2019 16:50
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 3
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.