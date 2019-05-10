Сумские бейсболисты поделили очки с харьковчанами

Сумские «Вороны» принимали харьковскую команду «"East Vikings"». Первая игра завершилась победой хозяев 8:3, вторая – гостей 2:6.
В других матчах «Poltava Wild Hogs» сыграли с днепровскими «Бомберс» 11:4 и 7:10.
После этих игр у сумчан 18 очков (8 побед и 2 поражения) и первое место, дальше – харьковчане и полтавчане – по 11 очков (3-5) и днепряне – 8 (2-4).
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