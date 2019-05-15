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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4227

В сумском водоканале не работают телефоны абонентского отдела

КП «Горводоканал» сообщает о технических неисправностях АТС.

В связи с выходом из строя автоматической телефонной станции (АТС) временно не работают стационарные телефоны абонентского отдела.

Специалистами предприятия принимаются меры по восстановлению связи.

Обращаем внимание, что телефоны аварийно-диспетчерской службы работают круглосуточно: 700-168, 700-169, (050) 4078110, (067) 5482112, говорится в сообщении.

Общество КП «Горводоканал»
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