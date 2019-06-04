На Сумщине полиция разоблачила мужчину, который бросил гранату в помещение игорного заведения Напомним: 29 мая в Шостке в помещение Национальной лотереи неизвестный бросил гранату, в результате взрыва которой пострадали двое работников заведения.

Чтобы раскрыть это преступление, работники полиции провели кропотливую работу: опрашивались жители окрестных домов, свидетели и участники происшествия; был назначен и проведен ряд экспертиз; изымались и пересматривались записи камер видеонаблюдения; определенную помощь сыщикам и следователям предоставили операторы мобильной связи; к расследованию был привлечен специалист-графолог. По заключению специалистов взрывотехнической службы, на месте происшествия взорвалась граната Ф-1.

«Следствие отрабатывало несколько версий совершения преступления, среди которых рассматривались не только покушение на убийство, но и уничтожение конкурентов, неприязненные отношения с работниками и посетителями заведения, месть и т.д., - комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности начальника ГУНП области Вадим Дзюбинский. - В ходе ряда оперативных и розыскных мероприятий правоохранители вычислили местного 27-летнего мужчину. В своем прошлом он имеет богатый криминальный «опыт», поскольку был неоднократно судим за многочисленные кражи, грабежи и разбой».

17 июня сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП совместно с работниками Шосткинского отдела полиции по силовой поддержке бойцов Управление КОРД и под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры задержали подозреваемого и изъяли у него предмет, похожий на нож.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему уже объявлено уведомление о подозрении в совершении покушения на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.