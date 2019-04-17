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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12257

Сумское НПО обещает начать отопительный сезон вовремя

Сегодня, 19 июня, на сессии Сумского горсовета выступил глава профсоюза ПАО «Сумское НПО» «Машметалл».

Он зачитал обращение к городскому голове за подписью гендиректора СМНПО Владимира Лукьяненко. В нем он гарантировал вступление Котельной северного промузла в отопительный сезон 2019-2020 гг. вовремя, а также призвал депутатов не допустить монополизации рынка услуг теплоснабжения в городе.

Напомним: на рассмотрение депутатов сегодня выносится проект решения об изменениях в инвестиционную программу ООО «Сумытеплоэнерго», согласно которой предприятие будет делать перемычку между своими сетями и сетями Курского микрорайона, куда тепло поставляет КСПУ.

Общество КСПУ Отопительный сезон
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