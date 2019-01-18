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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:33242

В бюджете Сум нашлось 40 тысяч на стенды олимпийским чемпионкам

Сегодня, 19 июня, на сессии Сумского горсовета депутаты приняли изменения в городской бюджет на 2019 год.

Среди прочих было проголосовано предложение мэра Сум Александра Лысенко о выделении 40 тыс. грн на установку двух стендов на Аллее Олимпийской славы олимпийским чемпионкам Валентине и Вите Семеренко.

Напомним: олимпийскими чемпионками сестры стали еще в 2014 году, но с тех пор прошло 5 лет, но за это время никто не пошевелился их увековечить на Аллее Олимпийской славе, открытой в 2012 году. Напротив, постоянные обращения к городским властям получали ответ, что денег на установку стендов нет. Сумчане даже начали собирать деньги на установку.

Спорт Аллея Олимпийской славы Сестры Семеренко
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