В центре Сум вместо билетов теперь продают цветы У киоска на остановке возле «МакДональдса» сменился профиль.

Теперь вместо шаурмы там продают цветы. Билетов в продаже не замечено.

Напомним: земля под остановками передана КП «Электроавтотранс», которое передало их в субаренду предпринимателям, которые установили остановки и киоски и обязались продавать проездные билеты на коммунальный транспорт.