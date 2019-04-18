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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44262

В центре Сум вместо билетов теперь продают цветы

У киоска на остановке возле «МакДональдса» сменился профиль.

Фото Владимира Рудыки

Теперь вместо шаурмы там продают цветы. Билетов в продаже не замечено.

Напомним: земля под остановками передана КП «Электроавтотранс», которое передало их в субаренду предпринимателям, которые установили остановки и киоски и обязались продавать проездные билеты на коммунальный транспорт.

Общество Киоски КП «Электроавтотранс» Остановки
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