В центре Сум вместо билетов теперь продают цветы

Теперь вместо шаурмы там продают цветы. Билетов в продаже не замечено.
Напомним: земля под остановками передана КП «Электроавтотранс», которое передало их в субаренду предпринимателям, которые установили остановки и киоски и обязались продавать проездные билеты на коммунальный транспорт.
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