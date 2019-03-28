Сумские депутаты не дали землю экс-губернатору Сумщины Сегодня, 19 июня, Сумской горсовет не проголосовал за решение «О предоставлении Щербаню Владимиру Петровичу разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка по адресу: г. Сумы, ул. Привокзальная, 33».

Владимир Щербань, который был губернатором Сумщины в 1999-2004 годах, хотел арендовать 25 соток земли на ул. Привокзальной под помещением, которое ему принадлежит. При этом площадь здания в 2,5 раза меньше, чем площадь земли, которую хотел получить г-н Щербань. Депутаты нашли всего 12 голосов «за» (нужно минимум 22).