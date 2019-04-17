В Сумах маршрутчик попался на встречной полосе (видео)

Видео опубликовали в группе «Сумские мемы».
13 июня в маршрутке № 7 из-за духоты девушке стало плохо....
Об этом сообщил сам водитель, выставив в соцсети видео с регистратора....
Сегодня, 22 мая, в Сумах на маршруте работает маршрутка с дырой в полу....
Сегодня, 21 мая, исполком Сумского горсовета принял решение «О внесении изменений в решение исполнительного комитета от 21.06.2016 № 332 «Об...
Сегодня, 17 апреля, патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП водителю маршрутки, который...