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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09103

В Сумах маршрутчик попался на встречной полосе (видео)

В Фейсбуке выложили видео, как маршрутка, обганяя троллейбус, выехала на встречную полосу через двойную сплошную.

Видео опубликовали в группе «Сумские мемы».

Право Маршрутки Нарушение ПДД
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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