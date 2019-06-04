Жителей Сумщины обманули мошенники

В первом случае 79-летняя роменчанка пыталась «откупить» от уголовной ответственности своего сына, который якобы стал виновником ДТП с тяжелыми последствиями. Слишком доверчивая бабушка собственноручно отдала неизвестным проходимцам 4000 гривен, 400 долларов США и изделия из золота.
Во втором случае 51-летняя жительница Ямпольщины пыталась приобрести через Интернет скутер, тем более, что и цену за двухколесники продавец запросил просто символическую - 4000 гривен. В результате деньги она перечислила, а товар так и не получила.
Общие финансовые потери обеих дам составили 18,5 тысяч гривен.
В полиции по обоим фактам открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество», и проводят все необходимые следственно-розыскные мероприятия на установление лиц злоумышленников и возврата денежных коробов пострадавшим.
Правоохранители призывают жителей области коем случае не верить незнакомцам, особенно в телефонных беседах, и тем более, когда речь заходит о деньгах. Кем бы они ни представлялись - не доверяйте. В этом случае лучше молча положить трубку и попробовать связаться с другими членами семьи, посоветоваться с ними и узнать, все ли с ними в порядке.
Никогда не впускайте неизвестных к себе в квартиру, в квартиру или во двор, не сообщайте информацию о вашем имущественном состоянии! В случае совершения сделки через Интернет, договаривайтесь об оплате за заказанный товар только после его получения!
Будьте осторожны, и помните - лишний доверие приводит к большим финансовым потерям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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