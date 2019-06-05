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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03264

У Сумах покажуть твори мистецтва, які підпали під цензуру

Сумчан запрошують на екскурсію творами мистецтва, які в свій час підпали під цензуру.

Деякі з витворів мистецтва, за словами організаторів, і нині не можуть бути показані у багатьох галереях.

"Не забудьте телефони, ми розQRимо заборону та поговоримо про еротику на полотнах", - повідомляють організатори.

Захід пройде 21 червня, в художній галереї BureauArt (Воскресенська, 6, дворик за тиром). Початок о 17:00.

 
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