У Сумах покажуть твори мистецтва, які підпали під цензуру

Деякі з витворів мистецтва, за словами організаторів, і нині не можуть бути показані у багатьох галереях.

"Не забудьте телефони, ми розQRимо заборону та поговоримо про еротику на полотнах", - повідомляють організатори.

Захід пройде 21 червня, в художній галереї BureauArt (Воскресенська, 6, дворик за тиром). Початок о 17:00.