У Сумах покажуть твори мистецтва, які підпали під цензуру

Деякі з витворів мистецтва, за словами організаторів, і нині не можуть бути показані у багатьох галереях.
"Не забудьте телефони, ми розQRимо заборону та поговоримо про еротику на полотнах", - повідомляють організатори.
Захід пройде 21 червня, в художній галереї BureauArt (Воскресенська, 6, дворик за тиром). Початок о 17:00.
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