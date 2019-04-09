Внимание! Изменения в графике работы сумского ЦПАУ

В связи с Днем Конституции 28 июня график работы ЦПАУ будет изменен следующим образом:
в четверг, 27 июня - работает до 19-00;
пятница, суббота и воскресенье, 28-30 июня - выходные дни;
С понедельника работает по обычному графику.
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает об изменениях в графике работы в связи с Днем Святой Троицы....
Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумі» на три дня изменит график работы....
На Пасхальные праздники график работы управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» будет изменен....
В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....
В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....