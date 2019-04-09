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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10238

Внимание! Изменения в графике работы сумского ЦПАУ

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает об изменениях в графике работы.

В связи с Днем Конституции 28 июня график работы ЦПАУ будет изменен следующим образом:

в четверг, 27 июня - работает до 19-00;

пятница, суббота и воскресенье, 28-30 июня - выходные дни;

С понедельника работает по обычному графику.

Общество ЦНАП ЦПАУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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