На Сумщині з’явився ще один заповідник

Гамаліївський монастир належить до найбільш яскравих пам’яток українського бароко Лівобережної України. Це самобутній ансамбль, в якому поєднані загальноєвропейські архітектурні тенденції та національні елементи.
Не менш важливим є і те, що його заснування та перші десятиліття існування пов’язані з родиною українського гетьмана Івана Скоропадського, який був фундатором монастиря та знайшов у ньому вічний спокій. Крім того, у цьому місці поховані родичі Павла Скоропадського, останнього гетьмана України. Монастирський ансамбль має виключне значення для історії української державності.
Попереду нас чекає кропітка робота у збереженні культурної спадщини Сіверщини, створенні науково-культурного та туристичного центру, повідомляє управління культури Сумської обласної державної адміністрації.
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