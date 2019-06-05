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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині з’явився ще один заповідник

19 червня прийнято рішення Кабміну – оголошення комплексу пам’яток архітектури національного значення «Ансамбль Гамаліївського монастиря» в с. Гамаліївка Шосткинського району та пам’яток архітектури м. Шостка – заповідником.

Гамаліївський монастир належить до найбільш яскравих пам’яток українського бароко Лівобережної України. Це самобутній ансамбль, в якому поєднані загальноєвропейські архітектурні тенденції та національні елементи.

Не менш важливим є і те, що його заснування та перші десятиліття існування пов’язані з родиною українського гетьмана Івана Скоропадського, який був фундатором монастиря та знайшов у ньому вічний спокій. Крім того, у цьому місці поховані родичі Павла Скоропадського, останнього гетьмана України. Монастирський ансамбль має виключне значення для історії української державності.

Попереду нас чекає кропітка робота у збереженні культурної спадщини Сіверщини, створенні науково-культурного та туристичного центру, повідомляє управління культури Сумської обласної державної адміністрації.

Общество Державотворці Сіверщини Заповедник Шостка
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