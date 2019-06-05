В Ахтырке две пожарки тушили сеновал И предотвратили распространение огня на жилой дом и хозяйственную постройку.

19 июня в 16:44 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре на сеновале на территории частного домовладения по ул. Заводская в г. Ахтырка. О возгорании сооружения сообщили хозяева. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил сеновал. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенные жилой дом и хозяйственную постройку. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось в заправлять от естественного водоема, В 16:55 возгорание удалось локализовать, а в 20:10 ликвидировать.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания огнем повреждены сеновал по всей площади, сено до 4 т, забор на площади в 2 кв. м, вспомогательное сооружение на площади до 2 кв. м. Причина пожара устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.