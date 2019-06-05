«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Зинченко

Об этом сообщает официальный Твиттер английского клуба.
Новые соглашение будет действовать до лета 2024 года.
Напомним: Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из российской «Уфы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В составе английского клуба он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами. С «горожанами» украинец дважды становился победителем английской Премьер-лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу — Кубок Англии и Суперкубок Англии.
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