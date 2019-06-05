На Сумщине оштрафованный за пьяную езду пытался подкупить полицейского

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры совместно со следователями полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументирована попытка подкупа полицейского.
Так, накануне сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Тростянец остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские составили соответствующий протокол. Через некоторое время он пришел договариваться о непривлечении к ответственности и возврат водительского удостоверения.
«Об указанном факте правоохранитель сообщил своему руководству, сотрудникам внутренней безопасности и прокуратуре. Следовательно, факт передачи 4 тыс. грн сотруднику полиции происходил 20 июня 2019 года уже в рамках открытого уголовного производства и под контролем правоохранителей», - рассказал начальник Тростянецкого отдела Ахтырской местной прокуратуры Владимир Ковтун.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении нарушителю о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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