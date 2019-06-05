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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10184

На Сумщине оштрафованный за пьяную езду пытался подкупить полицейского

На Сумщине разоблачено лицо, которое пыталось подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности.

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры совместно со следователями полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументирована попытка подкупа полицейского.

Так, накануне сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Тростянец остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские составили соответствующий протокол. Через некоторое время он пришел договариваться о непривлечении к ответственности и возврат водительского удостоверения.

«Об указанном факте правоохранитель сообщил своему руководству, сотрудникам внутренней безопасности и прокуратуре. Следовательно, факт передачи 4 тыс. грн сотруднику полиции происходил 20 июня 2019 года уже в рамках открытого уголовного производства и под контролем правоохранителей», - рассказал начальник Тростянецкого отдела Ахтырской местной прокуратуры Владимир Ковтун.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении нарушителю о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка Взятка полицейскому Пьяный за рулем
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