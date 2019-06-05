На Сумщине оштрафованный за пьяную езду пытался подкупить полицейского На Сумщине разоблачено лицо, которое пыталось подкупить полицейского, чтобы избежать административной ответственности.

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры совместно со следователями полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументирована попытка подкупа полицейского.

Так, накануне сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Тростянец остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские составили соответствующий протокол. Через некоторое время он пришел договариваться о непривлечении к ответственности и возврат водительского удостоверения.

«Об указанном факте правоохранитель сообщил своему руководству, сотрудникам внутренней безопасности и прокуратуре. Следовательно, факт передачи 4 тыс. грн сотруднику полиции происходил 20 июня 2019 года уже в рамках открытого уголовного производства и под контролем правоохранителей», - рассказал начальник Тростянецкого отдела Ахтырской местной прокуратуры Владимир Ковтун.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении нарушителю о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.