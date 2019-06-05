В Шостке взяли под стражу гранатометчика По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который бросил гаранту в здание Национальной лотереи в г. Шостка.

«По ходатайству прокуратуры подозреваемому в законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц в четверг, 20 июня, решением Шосткинского горрайонного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог», - рассказал руководитель Шосткинского местной прокуратуры Андрей Байдак.

Напоминаем, что речь идет о происшествии 29 мая 2019 года в городе Шостка. Тогда в помещение Национальной лотереи неизвестный бросил гранату, в результате взрыва которой пострадали двое работников заведения.

Чтобы раскрыть это преступление, правоохранители опросили жителей близлежащих домов, свидетелей, назначили ряд экспертиз, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения, к расследованию привлекли специалиста-графолога. По заключению специалистов взрывотехнической службы, на месте происшествия взорвалась граната Ф-1.

По результатам ряда оперативных и розыскных мероприятий правоохранители вычислили местного 27-летнего мужчину, который совершил это преступление. В своем прошлом он имеет богатый криминальный «опыт», поскольку был неоднократно судим за многочисленные кражи, грабежи и разбои.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / п.п. 1, 5, ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) УК Украины, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.