Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29214

В Шостке взяли под стражу гранатометчика

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который бросил гаранту в здание Национальной лотереи в г. Шостка.

«По ходатайству прокуратуры подозреваемому в законченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц в четверг, 20 июня, решением Шосткинского горрайонного суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог», - рассказал руководитель Шосткинского местной прокуратуры Андрей Байдак.

Напоминаем, что речь идет о происшествии 29 мая 2019 года в городе Шостка. Тогда в помещение Национальной лотереи неизвестный бросил гранату, в результате взрыва которой пострадали двое работников заведения.

Чтобы раскрыть это преступление, правоохранители опросили жителей близлежащих домов, свидетелей, назначили ряд экспертиз, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения, к расследованию привлекли специалиста-графолога. По заключению специалистов взрывотехнической службы, на месте происшествия взорвалась граната Ф-1.

По результатам ряда оперативных и розыскных мероприятий правоохранители вычислили местного 27-летнего мужчину, который совершил это преступление. В своем прошлом он имеет богатый криминальный «опыт», поскольку был неоднократно судим за многочисленные кражи, грабежи и разбои.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / п.п. 1, 5, ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) УК Украины, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Взрыв Национальная лотерея Под стражу Шостка
view counter

По тематике

Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)
Сегодня 17:23

Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)

В январе этого года 33-летний Шевченко Александр Владимирович поехал на заработки в Киев и с середины мая не выходит с...

На Сумщині з’явився ще один заповідник
Сегодня 13:30

На Сумщині з’явився ще один заповідник

19 червня прийнято рішення Кабміну – оголошення комплексу пам’яток архітектури національного значення «Ансамбль Гамаліївського монастиря» в с. Гамаліївка Шосткинського району...

Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины
Вчера 15:07

Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины

11-15 июня в Геническе состоялся открытый чемпионат Украины среди взрослых по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке) и всеукраинские...

Вчера 14:10

В Шостке украли детский рюкзак на пляже

Пока дети купались в озере, 39-летняя женщина воспользовалась моментом и похитила у них рюкзак с личным имуществом и мобильным телефоном....

На Сумщине полиция проверяет информацию о попытке рейдерства
18.06.2019 16:26

На Сумщине полиция проверяет информацию о попытке рейдерства

Чтобы предотвратить возможное рейдерский захват одного из шосткинских предприятий, руководство ГУНП области направило на место происшествия дополнительные силы, в райцентре...

Новости

Сумчанка нуждается в поддержке неравнодушных людей
Сегодня 14:22
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:50
Заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні
Сегодня 17:38
По делу в отношении зампрокурора Сумщины вызывают свидетелей
Сегодня 17:32
В Шостке взяли под стражу гранатометчика
Сегодня 17:29
Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)
Сегодня 17:23
Капитан сумской футзальной команды перенёс операцию
Сегодня 17:20
На Сумщине оштрафованный за пьяную езду пытался подкупить полицейского
Сегодня 17:10
С Сумского НПО взыскали 9 млн грн заложенности по зарплате
Сегодня 16:29
Громадський бюджет: термін голосування подовжено
Сегодня 15:49
Замгубернатора Сумщины вышла из декрета
Сегодня 15:21
Сумские велосипедисты-экстремалы проехали 600 км
Сегодня 15:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.