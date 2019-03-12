Басы частично остались без электроэнергии из-за аварии на линии электропередач

Без электроэнергии остались ул. 1-ая и 2-ая Красносельская, ул. Карбышева, ул. Юбилейная.
Ведутся работы по ликвидации аварии. По их окончании электроснабжение будет восстановлено.
Сегодня, 5 июня, во время проведения сессии Сумского горсовета в зале заседаний пропало электричество....
Филиал «Конотопський РЭС» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о запланированном выводк в ремонт 1 СШ-110 кВ....
Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключения электроэнергии в 6 мая....
Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключения электроэнергии в 6 мая....
В ночь с 11 на 12 марта из-за непогоды частично без электроэнергии оказались 20 населенных пунктов в Сумской области....