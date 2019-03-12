Басы частично остались без электроэнергии из-за аварии на линии электропередач Отдел «Служба 15-80» сообщает об аварийном отключении части Басовского микрорайона от электроснабжения из-за аварии на линии электропередач.

Без электроэнергии остались ул. 1-ая и 2-ая Красносельская, ул. Карбышева, ул. Юбилейная. Ведутся работы по ликвидации аварии. По их окончании электроснабжение будет восстановлено.