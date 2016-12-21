Заммэра Сум предлагает сажать гомосексуалистов в концлагеря Заместитель мэра Сум Максим Галицкий публично предложил сажать гомосексуалистов в концлагеря.

Соответствующее сообщение он распространил на своей странице в Фейсбуке, для более впечатляющего эффекта добавив черно-белое фото заключенных в концлагере Заксенхаузен.

«ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды выглядеть именно так », - написал заммэра Сум Галицкий на своей странице в Фейсбуке. Позже пост с его страницы исчез, но сам Максим Галицкий объяснил это тем, что Фейсбук удалил его сообщение из-за нарушения правил сообщества.

Тем не менее, его пост заскринили, и он быстро разошелся по соцсети.

«Заммэра Максим Галицкий призывает вернуть концлагеря.

Этот человек не имеет права ни дня больше занимать свою должность.

Жду реакцию от Владимира Войтенко, Полиции Сумской области, тэгните кто-то Лысенко - он меня забанил», - написала журналистка Ольга Панфилова.

«Переповнюють злість, біль та розчарування, коли представники влади постять ось таке...

Заступник мера обласного міста популяризує концтабори в день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни...

Це невігластво чи злочинна позиція?

Максим Галицький поясніть?

Олександр Лисенко, дайте оцінку вашому члену команди!», - написала Леся Гончаренко.

Напомним: 28-летний Максим Галицкий стал заммэра в 2017 году, отвечает за здравоохранение (!) и связь мэрии с правоохранительными органами и военкоматом. До того был депутатом горсовета и работал в структурах мэрии.