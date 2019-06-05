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Депутаты хотят знать, кто в Кабмине и Нафтогазе разворовал кредиты ЕБРР, – Деркач

Депутаты рассмотрят вопрос растраты чиновниками «Нафтогаза» и Кабмина европейских кредитов на закупку газа.

О создании рабочей группы написал на странице в соцсети нардеп Андрей Деркач. 

По словам Деркача, группа была создана на заседании бюджетного комитета ВР.

«Тратят налево и направо кредитные деньги, которые выделялись Европейским банком на закупку газа, помогают иностранными политиками защитить их особые интересы во время добычи газа на территории Украины, злоупотребляют в закупках и многое другое. Чтобы разобраться в том, что натворили у Гройсмана и Коболева, решением Комитета ВР по вопросам бюджета была создана рабочая группа”, - написал Деркач.

Как глава рабочей группы, Деркач отправил запросы на Генпрокуратуру, Кабмин, Энергетическую таможню ДФС и «Нефтегаз».

«Жду от них незамедлительной реакции. На основании полученной информации будем принимать решение о создании временной следственной комиссии. Виновные в воровстве и коррупции должны «посидеть, подумать» над своим явно незаконным поведением», - резюмировал Деркач. 

 
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