Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:18408

Сумской волейболист продолжит карьеру в Греции

Дмитрий Сторожилов пополнил состав греческого клуба «OFI Crete».

В сезоне 2018\19 Сторожилов выступал в винницкой команде «Сердце Подолья», с которой завоевал серебряные награды Кубка и чемпионата Украины. Дмитрий также был признан лучшим пасующим сезона, пише volleyball.ua.

По ходу спортивной карьеры Дмитрий выступал в харьковском «Локомотиве» (2006-2009 и 2010-2014), в российском «Белогорье» (2009/10), турецком «Shainbey» (2014/15), испанском «Теруэле» (2015/16), польской «Бельско-Бяла» (2016/17) и казахстанском «Павлодаре» (2017/18).

Спорт Волейбол
view counter

По тематике

Сумские волейболистки стали третьими среди школьниц Украины
21.06.2019 11:38

Сумские волейболистки стали третьими среди школьниц Украины

14-18 июня в с. Стрелковое Генического района Херсонской области состоялись финальные соревнования по волейболу «Школьная волейбольная лига Украины»....

Сумские студенты выиграли чемпионат Украины по волейболу
27.05.2019 14:29

Сумские студенты выиграли чемпионат Украины по волейболу

С 24 по 26 мая в Сумах прошел финальный тур Чемпионата Украины по мужскому волейболу «Студенческая лига»....

Сумские студенты выиграли бронзу универсиады
22.05.2019 12:39

Сумские студенты выиграли бронзу универсиады

Студенты СумГУ стали бронзовыми призерами Универсиады Украины по мужскому волейболу.... 3

В Сумах разыграли волейбольный турнир памяти тренера
10.05.2019 17:55

В Сумах разыграли волейбольный турнир памяти тренера

8-10 мая в спортивном зале Областной ДЮСШ прошли открытые областные соревнования по волейболу среди команд юношей памяти тренера-преподавателя Вячеслава Михайловича...

Сумские волейболисты остаются в Суперлиге
04.05.2019 16:39

Сумские волейболисты остаются в Суперлиге

3-4 мая в Харькове прошли вторые две игры серии до трех побед за право играть в следующем сезоне в Суперлиге....

Новости

Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 11:55
Покупать ли новые одеяла, подушки и кровати в сумские больницы будет решать исполком
Сегодня 11:52
Городские власти ответили, зачем изуродовали деревья на Студяге
Сегодня 11:38
Россиянин предлагал сумским пограничникам взятку
Сегодня 11:23
На Сумщине за премии матери и дочери директор детского центра получила штраф
Сегодня 11:01
Сумской боец с бронзой чемпионата мира
Сегодня 10:54
Сумской волейболист продолжит карьеру в Греции
Сегодня 10:18
В Тростянце прошел чемпионат области по гиревому спорту
Сегодня 09:46
Шосткинский теннисист выиграл турнир в Виннице
Сегодня 08:55
СМС-сообщение о выигранном авто стало мошенническим «крючком» для молодой девушки
Сегодня 08:31
На Сумщині пройде реконструкція Конотопської битви 1659 року
Сегодня 08:03
В Сумах накрыли нарклабораторию
Вчера 22:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
«История игрушек 4» Джош Кули (США, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн. 12:20—50 грн. 16:25—55 грн.
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
«Ма» Тейт Тейлор (США, 2019)
Кино Дружба
20-25 - 70 грн.
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
«Детские игры» Ларс Клевберг (Франция, Канада, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:4518:4020:4022:30
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
«За мечтой» Макс Мингелла (Великобритания, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:3018:00
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
«Зов волка» Абель Ланзак (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:0019:3022:00
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
«Дитя робота» Грант Спьютор (Австралия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:4517:1521:45
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
«Люди в черном: Интернэшнл» Ф. Гэри Грей (Великобритания, США, 2019)
Кино Космос
18:20—55 грн. 20:30—55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.