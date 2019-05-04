Сумской волейболист продолжит карьеру в Греции

В сезоне 2018\19 Сторожилов выступал в винницкой команде «Сердце Подолья», с которой завоевал серебряные награды Кубка и чемпионата Украины. Дмитрий также был признан лучшим пасующим сезона, пише volleyball.ua.
По ходу спортивной карьеры Дмитрий выступал в харьковском «Локомотиве» (2006-2009 и 2010-2014), в российском «Белогорье» (2009/10), турецком «Shainbey» (2014/15), испанском «Теруэле» (2015/16), польской «Бельско-Бяла» (2016/17) и казахстанском «Павлодаре» (2017/18).
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