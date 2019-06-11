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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:38320

Городские власти ответили, зачем изуродовали деревья на Студяге

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прекратить вырубку деревьев на центральном (студенческом) пляже».

«Вместо того, чтобы завести песок, поставить лавочки, раздевалки и укрытия от солнца на центральном пляже началась вырубка деревьев. Вместо здоровых могучих красавцев-деревьев стоят уродливые обрубки. Вся вина этих великанов в том, что они раз в год на одну неделю выделяют пух. Эти деревья вырабатывали тонны кислорода. Это «лёгкие» нашего города. Сколько десятилетий должно пройти ,чтобы выросло такое дерево. Это наше общее достояние. По всему городу здоровые деревья безжалостно рубят и уродуют (ул. Кондратьева, аллея ведущая к Центролиту). Остановите руку дровосека. Наши деревья просят о помощи и защите», - писала автор петиции Котельникова Людмила Анатольевна.

Ответ на электронную петицию:

«С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, надлежащего и безопасного содержания территории этого пляжа и в связи с запланированным проведением работ по его благоустройству и обустройству, департаментом инфраструктуры города было принято решение о обрезке и омоложении зеленых насаждений этого объекта.

Отмечаем, что тополя пляжа «Студенческий», как и многие другие аналогичные деревьев нашего города достигли возрастного предела, имели поражение омелой и грибками, признаки высыхания основных скелетных ветвей и вершин. Их состояние могло нанести вред здоровью отдыхающих и уничтожить раздевалки, лавочки, электросети и другие сооружения.

Кроме того, информируем Вас, что под омоложенными деревьями создаются благоприятные условия для посадки новых зеленых насаждений, эти деревья продолжают более активно развиваться, абсорбировать кислород и не наносить при этом никакого вреда».

Общество Вырубка деревьев Петиция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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