На Сумщине главу избирательной комиссии обвиняют служебном подлоге В суд поступил обвинительный акт в отношении директора Анновско-Вировской школы I-III ступеней о совершении служебного подлога.

В Белопольский районный суд поступило уголовное производство в отношении гражданки С., обвиняемой по части 1 статьи 366 УК Украины (служебная подделка, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений). Подготовительное судебное заседание по данному делу назначено на 14.00 4 июля 2019 года.

Для информации: гражданка С. обвиняется в том, что, будучи главой участковой избирательной комиссии (далее УИК) №590029, не собираясь и не проводя заседания УИК, самостоятельно вынесла постановление №10 от 25.04.2019 «О распределении между членами УИК по выборам Президента Украина избирательного участка №590029 территориального избирательного округа №158», в который внесла ложные сведения, а именно о проведении заседания УИК №590029, на котором было решено начислить единовременное денежное вознаграждение в размере 100% голове УИК гражданке С.

В дальнейшем, С. фактически получила 1200 гривен, которые распределил между членами УИК №590029.

Санкция части 1 статьи 366 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба суда.